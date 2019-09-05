رياضة | تعرف على وعد أزارو لجمهور الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على وعد أزارو لجمهور الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، بالقتال في الموسم الجديد، من أجل تقديم أفضل ما لديه.



ويعاني أزارو في الفترة الماضية من هجوم بعض من جماهير الأهلي عليه، بسبب إضاعته للكثير من الأهداف، حيث طالبت الجماهير مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب برحيله والتعاقد مه مهاجم إفريقي أخر.



وقال أزارو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة منتخب المغرب أمام بوركينا فاسو :"أي لاعب أخر من الممكن أن يستسلم إلى الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة".



وأضاف :"أما أنا فسأقاتل من أجل تقديم موسم أقوى وأفضل مع النادي الأهلي، وهذا هو هدفي في الفترة المقبلة".



وتابع :"أجتهد طوال تواجدي في النادي الأهلي، وأسعى دائمًا لقيادته إلى تحقيق الانتصارات".

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وأشار :"كنت أتمنى التواجد مع منتخب المغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر مؤخرًا، ولكن ابتعادي كان لرؤية من الجهاز الفني السابق والتي أحترمها بكل تأكيد".



وواصل :"أي لاعب يحلم بالمشاركة في البطولات مع منتخب بلاده وكنت أحلم بالمشاركة مع المغرب في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، لكن هذا لم يحدث".



وأردف :"سأنافس مع زملائي في المنتخب المغربي للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، أسعى لتحقيق ذلك".



ويستعد منتخب المغرب لمواجهتي بوركينا فاسو وبنين الودية حيث ستقام المباراة الأولى يوم ف6 من الشهر الجاري، فيما ستلعب المباراة الثانية يوم 10 من الذهر ذاته.

