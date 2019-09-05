رياضة | فلورنتينو بيريز عن كريم بنزيما: هو مزيجًا بين زيدان والظاهرة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز عن كريم بنزيما: هو مزيجًا بين زيدان والظاهرة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالمديح على مهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، مؤكدًا بأن الأخير هو مزيج من الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، وكذلك الأسطورة البرازيلية، رونالدو، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالإنجازات التي حققها كريم بنزيمة رفقة الفريق في السنوات الماضية.

وكان كريم بنزيما قد إنتقل إلى صفوف الفريق المدريدي قادمًا من نادي ليون الفرنسي، في صيف عام 2009، وذلك بعد 5 سنوات قضاها داخل قلعة ليون، وعند وصوله إلى ريال مدريد تحصل كريم بنزيما على مكان أساسي في تشكيلة الملكي، وحتى هذه اللحظة وبعد مرور 10 سنوات كاملة، لازال كريم بنزيما هو المهاجم الأساسي في تشكيلة ريال مدريد، وذلك على الرغم من مرور أكثر من 7 أو 8 مدربين على النادي الملكي في هذه الفترة، ولكن لازال اللاعب الفرنسي هو ركن أساسي وعمود فقري في النادي الملكي.

كريم بنزيما نفسه قد تحدث لوسائل الإعلام في الساعات الماضية، وأكد هو الأخر عن سعادته بالبقاء في صفوف نادي ريال مدريد لهذه الفترة الطويلة، مشددًا على كونه لا يفكر على الإطلاق في الرحيل عن صفوف النادي، ويريد الإستمرار لأطول وقت ممكن ضمن قلعة سنتياجو برنابيو.

وأشار، كريم بنزيما، في ختام حديثه حول مستقبله مع النادي الملكي، مؤكدًا بأنه لا يشعر بأي قلق حيال ذلك، ويعرف جيدًا بأن عليه الإستمرار في موصلة العمل والاجتهاد حتى يستمر في اللعب بشكل أساسي في واحد من أعرق أندية العالم والأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال أوروبا.