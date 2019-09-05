رياضة | كريم بنزيمة يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد بشأن مستقبله مع النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم بنزيمة يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد بشأن مستقبله مع النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النجم الدولي الفرنسي، كريم بنزيمة، بأنه يرغب في أن يستمر في صفوف نادي ريال مدريد إلى نهاية مسيرته في كرة القدم، مشددًا على كونه قد نجح في صناعة تاريخ كبير في كل مكان لعب فيه، سواء مع نادي ليون في الدوري الفرنسي، أو مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وتحدث كريم بنزيمة إلى وسائل الإعلام بخصوص مستقبله وخطواته المقبلة في كرة القدم، وقال: "الخطوة المقبلة؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ لا أعتقد بأنه يجب علي تغيير النادي في هذا التوقيت، تاريخه كله كان مع ريال مدريد، أنا أريد أن أستمر هنا حتى النهاية".

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أكمل المهاجم الفرنسي تصريحاته قائلًا: "لقد صنعت تاريخ مميز رفقة ريال مدريد، هنا فعلت ما فعلته في ليون الذي كان أفضل نادي في فرنسا والآن أنا في أفضل نادي في العالم. كل شيء بخير. يجب البقاء والمواصلة ﻷطول فترة ممكنة مع نادي كبير بحجم ريال مدريد".

وأشار كريم بنزيمة، بأنه يكن كل الإحترام والتقدير إلى جماهير ريال مدريد التي تقف دومًا بجانب الفريق، مشددًا على رغبته في أن يواصل تقديم أفضل ما لديه إلى النادي، خاصة لكون الآن يعد واحد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في الفريق، ويجب عليه بأن يساعد في نقل هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة في النادي الملكي.

يذكر بأن كريم بنزيمة قد إنتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2009، وخلال هذه الفترة شارك المهاجم الفرنسي في 315 مباراة وسجل مع الفريق نحو 150 هدف.