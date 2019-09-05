رياضة | جاريث بيل: أنا لا أهتم بانتقادات المشجعين.. فهم لا يعرفون أي شيء على الإطلاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل: أنا لا أهتم بانتقادات المشجعين.. فهم لا يعرفون أي شيء على الإطلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدولي الويلزي، جاريث بيل، عن الطريقة التي يستخدمها من أجل التعامل مع إنتقادات الجماهير المستمرة له، خاصة في الفترة الأخيرة، ولكن يبدو بأن الويلزي لا يستمع في الأساس إلى هذه الإنتقادات، ولا يعطي لها أي إهتمام، وذلك بحسب تصريحاته الإعلامية التي نشرت في بعض المواقع الإلكترونية للصحف الإسبانية.

وقال بيل في إجابته عن تساؤل بشأن إنتقادات المشجعين له:"أنا لا أستمع لهم لأنهم لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه، انهم لا يعرفون الوضع الذي امر فيه".

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وأشار بيل في حديثه إلى كونه قد تعود على أن يركز فقط على أداءه في الملعب، وأن يقدم أفضل ما لديه للفريق، سواء كان يشارك بصفة أساسية أو يشارك كبديل في بعض المباريات، فكل هذه الأمور تخص الجهاز الفني للفريق، بحسب ما يراه الويلزي جاريث بيل.

اللاعب الذي كان يومًا ما أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم عندما إنتقل من صفوف توتنهام نحو ريال مدريد، أكد على رضاه بالمستوى الذي قدمه مع ريال مدريد في السنوات الماضية، حيث يرى اللاعب الويلزي، بأنه قد حقق نجاج كبير مع الفريق وتحصل على عدد لا بأس به من البطولات.

الجدير بالذكر، بأن جاريث بيل كان قد أنقذ ريال مدريد من الهزيمة الأولى هذا الموسم، وذلك بعدما سجل هدف التعادل للنادي الملكي في شباك نادي فياريال في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب فياريال "لا سيراميكا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.