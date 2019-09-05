رياضة | 7 أندية حصدت كأس مصر من "أول مرة".. هل ينضم بيراميدز للقائمة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 أندية حصدت كأس مصر من "أول مرة".. هل ينضم بيراميدز للقائمة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد "برج العرب" بالإسكندرية المواجهة النارية بين الزمالك ونظيره بيراميدز، في قمة مثيرة ستقام في تمام الثامنة مساء يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر الجاري، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2018 - 2019.

الزمالك تأهل لنهائي كأس مصر بعدما تغلب على الإتحاد السكندري بهدف دون مقابل في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بينما صعد بيراميدز لنهائي البطولة المحلية للمرة الأولي في تاريخه بعدما أطاح بفريق بتروجيت بالفوز عليه بهدفين دون مقابل.

ويتطلع فريق بيراميدز للتتويج بلقب كأس مصر للمرة الأولي في تاريخه للإنضمام لـ 12 فريقًا نجحوا في حصد لقب البطولة منذ انطلاقها موسم 1921 / 1922 هم ( الأهلي - الزمالك - الإتحاد السكندري - الترسانة - المقاولون - الإسماعيلي - إنبي - الأوليمبي - حرس الحدود - المصري - القناة - الترام).

كما يسعي فريق بيراميدز لتكرار سيناريو 7 أندية مصرية نجحت في التتويج بلقب كأس مصر في الظهور الأول لهم بالمباراة النهائية للبطولة المحلية وهم:-

1- الزمالك:

حقق فريق الزمالك لقب أول نسخة لبطولة كأس مصر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في موسم 1921 / 1922.

2- الترسانة:

توج فريق الترسانة بكأس مصر في النسخة الثانية للبطولة موسم 1922 / 1923، والتي شهدت الظهور الأول لـ"الشواكيش" في النهائي، وتغلب على فريق السكة الحديد بهدف دون مقابل.

Advertisements

3- الأهلي:

خاض الأهلي أول نهائي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس مصر موسم 1923 / 1924، واستطاع التتويج باللقب على حساب فريق السكة الحديد بنتيجة 4 / 1 في مباراة الإعادة، بعد إنتهاء المباراة الأولي بينهما بالتعادل السلبي.

4- الأوليمبي:

حقق فريق الأوليمبي لقب بطولة كأس مصر في أول ظهور له بالمباراة النهائية للبطولة موسم 1932 / 1933، بعدما تغلب على فريق الأهلي بنتيجة 3 - 1.

5- الترام:

تأهل فريق الترام لنهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه موسم 1938 / 1939 وتوج بلقب البطولة بعدما تغلب على فريق البوليس بنتيجة 2-0 في مباراة الإعادة، بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة اللقاء الأول بينهما.

6- إنبي:

نجح فريق إنبي بالتتويج بكأس مصر في أول نهائي له بالبطولة، حيث تغلب على فريق الإتحاد بهدف دون رد في المباراة النهائية لنسخة البطولة موسم 2004 / 2005.

7- حرس الحدود:

حقق فريق حرس الحدود لقب كأس مصر خلال مشاركته الأولي في المباراة النهائية للبطولة المحلية موسم 2008 / 2009، حيث تغلب على فريق إنبي بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.