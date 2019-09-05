الامارات | فوزان كبيران خارج الأرض للأردن وسورية في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن فوزان كبيران خارج الأرض للأردن وسورية في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المنتخب الأردني اليوم، فوزا ثمينا خارج الأرض على على مضيفه منتخب تايوان 2-1، كما فازت سورية على مضيفتها الفيليبين 5-2 في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. في المباراة الأولى على ملعب تايوان البلدي، حسم الأردن النتيجة في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر بهاء فيصل (19) وأحمد سمير (37)، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الشرف عبر تشي-هاو وين في الدقيقة 81. وتصدر الأردن المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بانتظار مباراة الكويت وضيفتها نيبال لاحقا. وتضم المجموعة أيضا أستراليا التي تبدأ مشوارها من الجولة الثانية بمواجهة مضيفتها الكويت الثلاثاء المقبل.

وفي المباراة الثانية، قاد مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة منتخب بلاده سورية إلى فوز كبير على مضيفته نيبال 5-2. وسجل السومة هدفين في الدقيقتين 14 و55، فيما سجل خالد المبيض (30) وفراس الخطيب (48 من ركلة جزاء) ومحمود المواس (85) الأهداف الثلاثة الأخرى.

وسجل خافيير باتينو (6) ومايك أوت (83) هدفي الفيليبين.

وتصدرت سوريا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام جزر المالديف التي تغلبت على مضيفتها غوام بهدف وحيد سجله ابراهيم ماهوذي في الدقيقة 27. وتضم المجموعة أيضا المنتخب الصيني.