شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تفوز على أوزبكستان بهدفين نظيفين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب فلسطين لكرة القدم على ضيفه الأوزبكي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب «فيصل الحسيني الدولي» ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

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أحرز المهاجم عدي دباغ الهدف الأول للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 60 وأضاف زميله إسلام بطران الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وحصدت فلسطين بهذا الانتصار أول ثلاث نقاط لها بالمجموعة التي أصبحت تتصدرها وتأتي خلفها سنغافورة واليمن بعد تعادلهما اليوم، بينما لم يلعب بعد المنتخب السعودي، خامس منتخبات المجموعة.

وفي إطار مباريات المجموعة الخامسة، تغلب المنتخب العماني على مضيفه منتخب الهند بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق سونيل شهرتي في الدقيقة 24 ثم سجل المنذر ربيع ثنائية لعمان في الدقيقتين 82 و90.