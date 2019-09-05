شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تفوز على أوزبكستان بهدفين نظيفين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب فلسطين لكرة القدم على ضيفه الأوزبكي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب «فيصل الحسيني الدولي» ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
أحرز المهاجم عدي دباغ الهدف الأول للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 60 وأضاف زميله إسلام بطران الهدف الثاني في الدقيقة 84.
وحصدت فلسطين بهذا الانتصار أول ثلاث نقاط لها بالمجموعة التي أصبحت تتصدرها وتأتي خلفها سنغافورة واليمن بعد تعادلهما اليوم، بينما لم يلعب بعد المنتخب السعودي، خامس منتخبات المجموعة.
وفي إطار مباريات المجموعة الخامسة، تغلب المنتخب العماني على مضيفه منتخب الهند بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق سونيل شهرتي في الدقيقة 24 ثم سجل المنذر ربيع ثنائية لعمان في الدقيقتين 82 و90.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تفوز على أوزبكستان بهدفين نظيفين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.