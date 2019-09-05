شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في غينيا الاستوائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة في غينيا الاستوائية، لخوض مباراة كانو سبورت ببطولة دوري أبطال إفريقيا في ذهاب دور الـ32 والمحدد لها 14 سبتمبر الحالي.
ويبدأ طارق قنديل خلال الساعات المقبلة في التواصل مع مدير جهاز الكرة، سيد عبدالحفيظ، من أجل الترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة والمباراة المرتقبة.
من المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري، وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني، استعدادا لمواجهة «كانو سبورت».
وكان الأهلي صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.
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