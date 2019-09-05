شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مشجع في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف متفرج للقاء نهائي كأس مصر المقرر إقامته بين فريقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

Advertisements

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، اليوم، موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر باستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري.

في الوقت نفسه، قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ 75 جنيهًا مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ 300 جنيه والمقصورة 750 جنيهًا.

كان اتحاد كرة القدم عين حسام الزناتي، مدير المسابقات بالاتحاد، منسقا فنيا للمباراة، في نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.