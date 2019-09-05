جاريث بيل: كرة القدم هي شغفي الأكبر والجولف هوايتي

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الخميس 5 سبتمبر 2019
جاريث بيل
سيواجه ويلز أذربيجان ليلة الجمعة أجاب غاريث بيل على مجموعة كاملة من الأسئلة المتعلقة بريال مدريد في مؤتمر صحافي قبل دراغونز قبل انتهاء المباراة.
لقد مر الصيف بصعوبة ، والتي بلغت ذروتها تقريبًا في مغادرته لوس بلانكوس للدوري الصيني الممتاز ، لكنه نجح في العودة إلى خطط زين الدين زيدان.
خصوصًا في بداية فصل الصيف ، كان من الواضح مدى حرص مدريد على الفصل مع نجم توتنهام هوتسبر السابق في حين أن اهتمام بيل بلعب الجولف - الذي رآه "ثيبوت كورتوا" - "لاعب الجولف" - كان في كثير من الأحيان نقطة نقاش لأن البعض يعتقد أنه لا يركز بنسبة 100 في المائة على كرة القدم ، وهي نظرية أراد فضحها.
"أنا لاعب غولف" ألم تر الصور؟ قال بيل مازحا عندما سئل عن لقب كورتوا له: "لقد تحدثت معه [كورتوا] حول هذا الموضوع وقال إنها مزحة.
لقد أخرجها الناس من سياقها ، لكنني سعيد جدًا بالكنية الصادقة. "من الواضح أن كرة القدم هي أكبر شغفي. الغولف هو هواية مثل أي شخص آخر لديه هواية.
لا يوجد شيء خاطئ في وجود جولة [لعبة غولف] والناس يصنعون الكثير منها ".
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