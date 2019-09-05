تعرف على لاعبين الجنوب الذين أهدوا المنتخب اليمني أول نقاطه في بطولة آسيا

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الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

حصد المنتخب اليمني اليوم أولى نقاطه في بطولة آسيا، بعد تعادله مع منتخب سنغافورة بنتيجة 2 / 2، ومع تزايد أصوات الجنوبيين في المطالبة باستعادة دولتهم التي دخلت في وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية عام 1990، والتي منها مليونية اليوم التي تملآ ساحة العروض في عدن وباقي المدن الجنوبية، مما يثير التساؤل حول مصير وشكل المنتخب الجنوبي بعد استعادة دولته ومن سيفقد المنتخب اليمني الحالي من لاعبين.



حارس عرين اليمن

يعتبر حارس مرمى المنتخب اليمني سالم عوض، من أبرز اللاعبين الجنوبيين في المنتخب اليمني، فهو بدأ مسيرته الرياضية بنادي حسان الرياضي بمحافظة أبين، وحاليًا يحرس عرين نادي النصر السعودي، ويعتبر الحارس الأجنبي الثالث في صفوف النصر منذ ناشئته بعد الحارس واشنطن والصربي سرجيان.

واختار عوض مدرب المنتخب الألماني سبيتلر ، عند أول مشاهدة له ضمن قائمة المنتخب، وكان الحارس الأساسي في تلك التصفيات التي استضافتها سوريا، وأعلن يومها قدوم حارس متمكن سيكون له شأن في القريب العاجل.

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قلب دفاع المنتخب يأتي على رأس مدافعي المنتخب اليمني، ابن العاصمة عدن المدافع أحمد الصادق، والذي بدأ مسيرته الكروية بنادي الشعلة، ويحترف الصادق حاليًا في نادي بيشمرگة أربيل، أحد أندية اقليم كوردستان العراق والمشارك في دوري الإقليم.

ويعتبر الصادق أول لاعب يمني يتواجد في إقليم كوردستان العراق، إلا أنه سبق أن خاض تجربة احترافية في الملاعب العراقية ضمن صفوف الميناء والبحري، وكان قبلها محترف في نادي أهلي قطر الذي تركه وعاد لنادي وحدة عدن في مسقط رأسه.

الإخطبوط الجنوبي يغلب على خط وسط المنتخب اليمني الطابع الجنوبي، ويقوده اللاعب الحضرمي عماد منصور والملقب بـ"الإخطبوط"، والذي يعتبر صانع الألعاب الرئيسي للمنتخب اليمين، والذي بدأ مسيرته الكروية من نادي سلام الغرفة، من أعرق اندية وادي حضرموت الواقع بمنطقة الغرفة إلى الغرب بسبعة كيلومترات من مدينة سيئون.

يجيد منصور اللعب في خط الهجوم في نادي بدية العماني المحترف فيه حاليًا و منتخب اليمن،ولعب سابقًا بنوادي بارزة بمحافظة تعز مثل نادي طليعة تعز و نادي الصقر .

المداري..صانع هجمات المنتخب يمثل اللاعب محمد المداري أحد أبرز اللاعبين المؤثرين في المنتخب اليمني، حيث يشغل موقع خط الوسط المدافع، وهو ابن العاصمة الجنوبية عدن، وبدأ مشواره الكروي مع نادي التلال العدني، وهو مخترف حاليًا في نادي القاسم العراقي والذي إنتقل إليه في بداية العام الجاري. محسن قراوي..رأس حربة اليمن لا يمكن الحديث عن اللاعبين اليمنيين دون ذكر، رأس حربة المنتخب اليمني اللاعب محسن قراوي، وهو الذي سجل ثاني أهداف مباراة اليوم في شباك منتخب سنغافورة.

بدأ قراوي مسيرته الكروية في داخل عدن، مسقط رأسه، وهو يحترف حاليًا في نادي البشائر العماني، وسجل له في العام الماضي 6 أهداف في الدوري العماني الممتاز "عمانتل"، وأثارت محاولات استبعاده من تشكيلة المنتخب حالة كبيرة من الجدل، حيث يعتبر من اللاعبين الذي يعلق عليهم المنتخب اليمني آماله في حصد لقب بطولة آسيا.