شكرا لقرائتكم طنطا يستفسر عن موعد وصول مهاجمه السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل الجهاز الفنى لفريق طنطا، بقيادة أيمن المزين، مع المهاجم السنغالى "ضيوف" لمعرفة موعد وصولة إلى القاهرة والانضمام إلى تدريبات أبناء السيد البدوى، استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

وقال المهاجم السنغالى " ضيوف " لجهاز طنطا أن التأخر فى استخراج التأشيرة الخاصة به وراء عدم وصوله حتى الان، وتم حل الأزمة وسوف يتم حجز الطيران إلى القاهرة والمشاركة فى تدريبات الفريق مطلع الأسبوع المقبل.

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يذكر أن طنطا صعد للدورى الممتاز مجدداً عن مجموعة بحرى بعد هبوطه الموسم قبل الماضى .

وتعاقد مجلس إدارة طنطا مع العديد من اللاعبين لتدعيم صفوفه بناء على رؤية الجهاز الفنى لابناء السيد البدوي بقيادة أيمن المزين الذى يسعى لتقديم الفريق بصورة قوية فى بداية البطولة التى تنطلق نهاية الشهر الجارى .