شكرا لقرائتكم رمضان صبحى مع لاعبى الزمالك والإسماعيلى فى معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر رمضان صبحى، قائد المنتخب الأولمبى، صورة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجدة بالتدريبات تجمع بين لاعبى الأهلى والزمالك.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأولمبى السعودي الدوليتين يومي 7 و10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية وهم:

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير

الدفاع: أسامة جلال، محمودمرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي

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الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام

الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه في الخامسة والنصف مساء غد الأحد ، حيث يؤدي تدريبه الأول بالملعب الفرعي لستاد القاهرة ويستمر في معسكره حتى يوم 10 سبتمبر ، فيما سيتم إبلاغ لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري المشاركين في مباراة فريقيهما غدا بالدور قبل النهائي لكأس مصر بموعد انضمامهم للمعسكر، كما سيتم استدعاء اللاعبين المصابين للإطلاع على برامج علاجهم بالتنسيق مع أنديتهم.

وتقرر إقامة المباراة الأولى في الثامنة مساء 7 سبتمبر بستاد السويس ، فيما تقام المباراة الثانية في الثامنة مساء 10 سبتمبر بستاد السلام.