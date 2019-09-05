شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع سيد عبد الحفيظ للتعرف على ترتيبات السفر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع رينيه فايلر، المدير الفني السويسري للأهلي، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، فى جلسة مطولة على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وبحث فايلر مع مدير الكرة أبرز الأمور الخاصة بالفريق ومنها بعض الترتيبات الخاصة بالسفر إلي غينيا استعدادا لمباراة كانو سبورت الغيني.

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ويسافر الأهلي إلى غينيا الاستوائية يوم 11 من سبتمبر الجاري استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم 14 من الشهر ذاته.

وكان الأهلي قد صعد إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطيه بطل جنوب السودان "اطلع برّه"، في الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 13-صفر مجموع مباراتي الذهاب والإياب.