شكرا لقرائتكم عضو بالجمعية العمومية يدلي بصوته على كرسي متحرك.. ويشيد بالأجواء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص موسى محمد موسى عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك على التواجد في عمومية النادي المنعقدة في أيام الخميس والجمعة والسبت للادلاء بصوته.

وتواجد عضو نادي الزمالك في لجنته للادلاء بصوته في جدول الأعمال المحدد من مجلس الإدارة، وهو على كرسي متحرك، حيث رفض تجاهل الجمعية العمومية بالرغم صعوبة حركته.

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وأشاد العضو بالتنظيم داخل خيمة الإدلاء بالاصوات.. قائلاً : "عملية الدخول والخروج في غاية السهولة، المكان يتسع لعدد كبير من الأعضاء، وعلى الجميع التواجد في الجمعية العمومية للادلاء باصواتهم".