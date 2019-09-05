شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يدلى بصوته فى فى عمومية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في مقر الجمعية العمومية للقلعة البيضاء للإدلاء بصوته في جدول الأعمال المحدد من مجلس الإدارة وقام مرتضى منصور بالتسجيل في كشف الأعضاء المخصص للإدلاء بالاصوات. و بدأت في التاسعة من صباح اليوم أعمال الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي ستستمر حتى التاسعة مساءً ولمده ثلاثة أيام حتى التاسعة مساء بعد غد السبت على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت المقبل . Advertisements

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