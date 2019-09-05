شكرا لقرائتكم بعد أزمة حمدي النقاز .. خصم 50% من العقد عقوبة تسريب أسرار الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت أزمة تهديد التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك ، لمسئولي القلعة البيضاء، بسبب مستحقاته المالية حالة من اللغط داخل جدران القلعة البيضاء بعدما سرب اللاعب خبر بنيته الرحيل عن النادي حال عدم دفع مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الجديد.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، تعليمات مشددة للاعبين بضرورة عدم إفشاء الأسرار الخاصة بفريق الكرة لوسائل الإعلام المختلفة قبل خوض نهائي كأس مصر ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل ، ومن يلجأ إلى الإعلام ويفشي أسرار الفريق يعرض نفسه للعقوبة المالية.

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وقرر مجلس الزمالك، أنه حال قيام أي لاعب بتسريب خبر لوسائل الإعلام سيعاقب بخصم 50% من قيمة عقده مع القلعة البيضاء، في محاولة من مسئولي النادي لمنع تسريب الأخبار الخاصة بفريق الكرة لوسائل الإعلام وغلق الأخبار الخاصة بالفريق عن الوصول لوسائل الإعلام.

كان حمدي النقاز قد اشتكى من تأخر الزمالك في صرف مقدم عقده وهدد بالرحيل عن النادي والعودة بللاده قبل أن تتدخل الإدارة لتدارك الموقف وصرف مستحقاته المالية خشية من التصعيد، وهي الأزمة التي انفر موقع "الخليج 365" بنشر تفاصيلها بالكامل.