شكرا لقرائتكم صالح جمعة يعانى من آلام بالضامة قبل لقاء كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعاني صالح جمعة لاعب فريق النادي الأهلي، من آلام بسيطة في العضلة الضامة علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

وفحص الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، العضلة الضامة لصالح جمعة بعد شكواه قبل أن يشارك مجددا في التدريبات بشكل طبيعي.

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ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري؛ وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني، استعدادا لمواجهة كانو سبورت، والمقرر لها يوم 14 في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد صعد لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مباراة اطلع بره، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.