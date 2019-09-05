شكرا لقرائتكم جمال الغندور يخطر الجبلايةب موعد تسلم رئاسة لجنة الحكام رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد لمسئولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى أنه سيبدأ مهام عمله رسميا يوم 9 سبتمبر، وتحديدا عقب مباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء الاحد المقبل في نهائي كأس مصر.
كما يعلن جمال الغندور عن التشكيل النهائى لأعضاء اللجنة والذين سيعملون معه خلال الفترة المقبلة، حيث هناك أنباء عن ضم وجوه جديد للجنة الرئيسية.
عين الاتحاد الدولي فيفا لجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و جمال محمد على نائبا و عضوية كلاً من محمد فضل و أحمد عبدالله و سحر عبد الحق.
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