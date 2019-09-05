شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقيم دعوى ضد قرار اتحاد الكرة بإيقاف القيد للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام اليوم النادي الإسماعيلي دعوى أمام المحكمة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحاد الكرة للنظر في الجانب المستعجل. وطلب النادي الإسماعيلي في دعواه إيقاف قرار اتحاد الكرة بإيقاف القيد للنادي الإسماعيلي الذي صدر مؤخرا. Advertisements حددت اللجنة الإستشارية يوم الأحد القادم لنظر الدعوى. كان اتحاد الكرة قد قرر ايقاف لاقيد للنادى الإسماعيلي بسبب المستحقات المتاخرة لدى بعض اللاعبين والذين سبق لهم التقدم بشكاوى عديدة لاتحاد الكرة .

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