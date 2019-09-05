شكرا لقرائتكم الأهلى يحسم قائمة مواجهة كانو سبورت الأحد المقبل بمباراة ودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى قائمة الفريق المسافرة الى غينيا الاستوائية مساء الأحد المقبل.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة كانو سبورت الغينى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى المباراة المقرر اقامتها يوم 14 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق صباح يوم 11 سبتمبر الجارى على أن تصل هناك فى رحلة طيران تستغرق 11 ساعة عبر ترانزيت فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

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وقرر المدير الفنى للفريق إجراء مباراة ودية بين لاعبي الفريق حيث سيتم تقسيمها الى مجموعتين يوم الأحد المقبل لحسم ملف القائمة التى ستسافر الى غينيا، وذلك لعدم قدرته على كشف إمكانات جميع اللاعبين فى الأيام القليلة الماضية.

ويدرس الجهاز الفنى حاليا جميع اللاعبين المتواجدين بالقائمة لوضع تصور للمرحلة المقبلة حيث يقوم فى تدريبات الفريق بشكل يومى وضع تصور لكل مركز للوصول الى التشكيلة المثالية للفريق.