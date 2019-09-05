شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. 20 ألف متفرج يحضرون نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد بيراميدز

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألفا من الجماهير للمباراة النهائية لكأس مصر المقرر إقامتها بين فريقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

حدد مسئولو اتحاد الكرة 75 جنيهاً سعر لتذكرة الدرجتين الثالثة والثانية لمباراة نهائى كأس مصر، والتى تجمع الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.