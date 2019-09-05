شكرا لقرائتكم الأهلي يخاطب الفيفا لمعرفة تطورات سليمان كوليبالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري مسئولو النادى الاهلي اتصالات مكثفة خلال الساعات المقبلة مع لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل معرفة تطورات قضية لاعب الفريق الهارب سليماني كوليبابي بعدما سبق وحددت اللجنة يوم 2 سبتمبر الجاري لسداد الغرامة الموقعة عليه قبل إيقافه .

كان الإيفواري كوليبالى قد رحل من الأهلى فى مايو 2017 سرًا وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريم اللاعب 1.4 مليون دولار، وبعد رحيله عن الأهلى أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندى ضم كوليبالى رسميا فى أغسطس 2018 قبل أن ينضم للنجم الساحلى قبل عدة أسابيع.

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وشهدت الأيام الماضية محاولات للتسوية من النجم بعد وصول مندوب عنه للقاهرة لإنهاء هذه الأزمة حيث عرض النادى التونسى تسديد 900 ألف دولار، يتم دفع 200 ألف دولار عند توقيع "وثيقة التسوية" وبعدها تقسيط المبلغ المتبقى (700 ألف دولار) على خمس سنوات لكن الأهلى رفض هذا العرض.

وينتظر الاهلي حالياً الحصول على حكم من لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب الأيفواري طالما أن الأزمة لم يتم تسويتها حتى الآن مع النادي التونسي وطالما أن اللاعب لم يدفع الغرامة المستحقة عليه.

مصدر في الاهلي، قال أن النادي ينتظر تسديد الغرامة أو وصول عرض أفضل من النجم للتسوية حتى يتم إغلاق هذا الملف .