شكرا لقرائتكم ملعب الأمير عبدالله الفيصل يرتدي حلة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنتظر جماهير الكرة في السعودية عودة ملعب الأمير عبدالله الفيصل ليحتضن المباريات، بعد أن أغلق في 2012 للتوسعة، وظلت خطوات تحسينه بطيئة.. توقفت كثيرا.. وزارته "العربية" أكثر من مرة ولم يكن التقدم يبدو ملحوظا.

واليوم الأربعاء.. "العربية" من جديد داخل الملعب المنتظر، ويبدو تقدم الأعمال ملحوظا جدا، خاصة أنها الزيارة الثانية خلال هذا العام.

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ورفع السور قليلا حتى تختفي هذه المناظر ، والدخول سيكون عبر البوابات الإلكترونية، كما أن الشاشات الجديدة تم تنصيبها، والكراسي تم تركيب معظمها، والكبائن الخاصة بدأت في الظهور شيئا فشيئا، وأرضية الملعب بدأت في التشكل، ويبدو أنها باتت أقرب إلى مدرجات الجماهير.

وتغيرت إنارة الملعب وباتت جاهزة.. والمظلات اكتملت.. وتم تجهيز أكثر من استوديو لوسائل الإعلام.. كما زيدت دورات المياه لتستوعب زيادة المشجعين، وما تبقى ليس الكثير.

بينما لم يتم الانتهاء من العمل في المقصورة الرئيسية بعد، وكذلك تجهيز غرف الشخصيات الكبرى، وتبقت خطوات قليلة وتعود الحياة إلى الملعب الذي عشقته الجماهير طويلا.. وشهد أفراحا لا تنساها.