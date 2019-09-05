شكرا لقرائتكم فلسطين تصعق أوزبكستان بثنائية في أولى جولات التصفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حققت فلسطين فوزا مفاجئا 2-صفر على أوزبكستان ضمن عدة انتصارات عربية خارج الأرض في بداية مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم يوم الخميس.

وعلى عكس كل التوقعات استغل المنتخب الفلسطيني اللعب على أرضه في استاد فيصل الحسيني في الرام الواقعة على مشارف رام الله وفاز على أوزبكستان بفضل هدفين في الشوط الثاني.

وسجل عدي الدباغ الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب وأضاف إسلام البطران الهدف الثاني قبل ست دقائق من نهاية الوقت.

وتتصدر فلسطين المجموعة الرابعة التي شهدت تعادل اليمن مع سنغافورة كما تضم أيضا السعودية التي لم تلعب بعد.