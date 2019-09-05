شكرا لقرائتكم منتخب عُمان يخطف فوزاً هاماً أمام الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب المنتخب العماني تأخره أمام الهند، إلى فوز 2 - 1 ، يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتقدم المنتخب الهندي عن طريق سونيل شيتري في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 83 سجل ربيع المنذر هدف التعادل للمنتخب العماني، قبل أن يسجل محسن الخالدي هدف الفوز لعمان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وحصل المنتخب العماني على أول ثلاث نقاط في رصيده، التي تضم إلى جانبه أيضاً منتخبي قطر وأفغانستان اللذين يلتقيان مساء يوم الخميس، إلى جانب منتخب بنغلاديش.