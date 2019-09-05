رسمياً .. نهائي كأس مصر بحضور 20 ألف مشجع

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة DMC على موقع تويتر ، قراراتحاد الكرة حضور 20 ألف مشجع للفريقين بنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز المقام على ملعب برج العرب .

وقال الاتحاد المصري، في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن المباراة تأكد إقامتها على ستاد الجيش بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الاتحاد قد عيّن حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقًا فنيًا للمباراة، في نظامٍ جديدٍ للاتحاد، وذلك بعد تجربته الناجحة ببطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.

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وكشف الاتحاد عن أسعار تذاكر مباراة مساء الأحد المقبل، موضحاً أنه قرر "دمج الدرجتين الثالثة والثانية فى درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب فى عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم.

وحدد اتحاد الكرة أسعار الدرجة الأولى بـ 300 جنيها والمقصورة 750 جنيها".