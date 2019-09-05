برج العرب يستضيف نهائي الكأس ويحدد أسعار التذاكر .. وغموض حول موقف الجماهير

الموجز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تلقى موافقة الجهات المعنية؛ لإقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بحضور عدد من الجماهير سيتم تحديده لاحقاً بما يتناسب مع أهمية الحدث.

وقال الاتحاد المصري، في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن المباراة تأكد إقامتها على ستاد الجيش بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الاتحاد قد عيّن حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقًا فنيًا للمباراة، في نظامٍ جديدٍ للاتحاد، وذلك بعد تجربته الناجحة ببطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.

وكشف الاتحاد عن أسعار تذاكر مباراة مساء الأحد المقبل، موضحاً أنه قرر "دمج الدرجتين الثالثة والثانية فى درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب فى عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم.

وحدد اتحاد الكرة أسعار الدرجة الأولى بـ 300 جنيها والمقصورة 750 جنيها".

رئيس الزمالك ينفي إقامة المباراة على «برج العرب»

وكان رئيس نادي الزمالك قد أكد في وقت سابق أن مباراة نهائي كأس مصر بين فريقه وبيراميدز لن تقام على استاد برج العرب.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، إن المباراة "لن تقام في برج العرب، استاد الإسماعيلية سيستضيف المباراة النهائية، أو استاد الإسكندرية".

ونجح الزمالك في التأهل إلى نهائي كأس مصر عقب الفوز على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بينما تغلب فريق بيراميدز على نظيره بتروجت بهدفين دون مقابل.

دوافع الفريقين

وتعد إقامة مباراة نهائي كأس مصر هي الرابعة على التوالي التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق بطولة كأس مصر للمرة الـ 27 فى تاريخه، وللمرة السادسة فى آخر 7 سنوات.

وعلى الجانب الآخر، يبحث نادي بيراميدز عن تحقيق بطولته الأولى في تاريخه.

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مفاجأة بيراميدز

لا يخفى على الكثيرين من مشجعي كرة القدم أن بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى بإمكانهم أن يعزز من فرص الفريق لتحقيق بطولته الأولى في تاريخه على حساب الزمالك في موقعة الأحد المقبل.

وتعد من أبرز تلك العوامل هو اكتمال خطوط الفريق الذي لا يعاني من عجز في أي من المراكز، حيث يمتلك في كل مركز لاعبا وبديله يؤدون بشكل مميز بدءا من حراسة المرمى التي تشهد وجود أحمد الشناوي والمهدي سليمان.

أما عن خط الدفاع، فيمتلك الفريق لاعبين مميزني أمثال رجب بكار ومحمد حمدي وعمر جابر وطارق طه وعلي جبر وعبد الله البكري وأحمد أيمن منصور، ثم خط الوسط الذي يشهد وجود نبيل دونجا وإيريك تراوري ومحمد فاروق وإسلام عيسى وإبراهيم حسن، فيما تبقى مشاركة عبد الله السعيد في المباراة محل شك نظراً للإصابة التي لحقت به مؤخراً.

ويمتلك خط هجوم بيراميدز كل من جون أنتوي وأحمد علي ودودو الجباس، وهم لاعبين تألقوا خلال الفترة الماضية مع بيراميدز منذ انضمامهم إلى صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

ويمتلك بيراميدز جهازاً فنياً على مستوى عالي بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر، الذي ارتفعت طموحاته مع الفريق أجل حصد مزيد من النجاحات مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما نجح في الإطاحة بالنادي الأهلي من دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، حيث يعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي على فريق بحجم النادي الأهلي.

كما نجح الفريق في تحقيق الفوز على فريق إيتوال دي الكونغولي ذهابًا وإيابًا، إضافة إلى فوزه على فريق بتروجت، ليحقق 4 انتصارات متتالية تؤكد أنه قادم بقوة للمنافسة على البطولات مع فريقه.

الزمالك يتفوق على بيراميدز

وتضم قائمة فريق الزمالك كوكبة من النجوم خاصة بعد التعاقدات التي أبرمها النادي مؤخرًا، والتي ستمنحه أفضلية لم تكن موجود منذ 4 أشهر وهي القيمة التسويقية والتي تفوق فيها على نادي بيراميدز بقيمة مليون وسبعمائة ألف يورو.

ويضم الزمالك 6 محترفين أجانب أي ما يعادل 20% من عدد الفريق ومن ضمنهم التونسي فرجاني ساسي الذي يعد الأغلى في الفريق بقيمة 2 مليون ونصف يورو.

ويأمل الزمالك تحت قيادة مدربه الصربي ميتشو الحصول على لقب البطولة تعويضًا عن خسارة الدوري، وحتى تكتسب الجماهير البيضاء الثقة في المدير الفني الجديد.

وكان ميتشو قد تولى القيادة الفنية للزمالك منذ أسابيع قليلة، فكانت البداية أمام ديكيداها أف سي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتمكن الفريق الأبيض من تحقيق فوز عريض على نظيره الصومالي بنتيجة 6-0.

نتائج الفريقين

تقابل الفريقان مرتين الموسم الماضي من بطولة الدوري، حيث تعادلا في المواجهة الأولى بالدوري بثلاثة أهداف لمثلها، بينما نجح بيراميدز في الفوز في مباراة الدور الثاني بالدوري بهدف دون رد.