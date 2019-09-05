كاف يهدد الزمالك بالاستبعاد من أفريقيا رسمياً قبل 30 سبتمبر

تلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الأفريقي يطالب فيه الزمالك بدفع المستحقات المالية المتأخرة علي النادي لصالح اللاعبين قبل 30 سبتمبر القادم كمهلة أخيرة وإرسال ما يفيد بإتمام هذه الأمور المادية.

وتضمن الخطاب المرسل نسخة منه إلي المدير التنفيذي للزمالك و الخاص بتراخيص الأندية، بضرورة سداد النادي لكافة المستحقات الخاصة باللاعبين في موعد غايته 30 سبتمبر من العام الحالي وتقديم ما يفيد بسداد هذه المديونيات.

كما تضمن الخطاب بأنه سيتم انتقال الأمر إلي لجنة الانضباط وفي حالة عدم التسوية سيتم سحب رخصة الاحترافية و بالتالي استبعاده من دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، سيتواجه نادي الزمالك مع نادي الأهرام يوم الأحد المقبل في لقاء من نار ويأتي هذا اللقاء في الصراع بالتتويج ببطولة كأس مصر.