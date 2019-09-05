ميلان يتجنب أزمة جديدة مع دوناروما بسبب ملف التجديد

يريد نادي ميلان الإيطالي، إلي تفادي الدخول في مشكلة جديدة مع حارسه الشاب جيانلويجي دوناروما خلال الفترة القادمة، بسبب ملف تجديد عقده المنتهي في يونيو 2021، وكان دوناروما في عام 2017 قد رفض تجديد عقده مع ميلان بسبب مطالبه المالية، و باتت مستمرة لفترة طويلة لكن تم إنتهاء الملف خلال الأشهر الماضية.

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ووفقاً لما ذكرته صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان والرئيس التنفيذي زفونيمير بوبان، لا يريدون فتح ملف التجديد للحارس دوناروما خوفاً من صنع مشكلة مع بداية الموسم الجديد.

وسينتهى عقد الحارس الإيطالي الدولي في 30 يونيو من عام 2021 ولا يزال اللاعب يريد التواجد في نادى باريس سان جيرمان الذي يريد الحصول عليه ليكون حارس المستقبل في السنوات القادمة علي ملعب حديقة الأمراء.