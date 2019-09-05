سارى يعود لقيادة تدريبات يوفنتوس بعد تعافيه من الوعكة الصحية

تلقت تدريبات يوفنتوس الإيطالي، عودة المدرب ماويسيو ساري لقيادة الإدارة الفنية، عقب شفائه من الأزمة الصحية التي جاءت له مؤخرا بإصابته بالتهاب رئوي، وكان يوفنتوس قد صرح يوم 22 أغسطس الماضي غياب ساري عن أول لفاءين للفريق في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وغاب سارى عن يوفنتوس في مباراة بارما في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي والتي اختتمت بانتصار اليوفى 1-0، وأيضا عن الفوز المثير علي نابولي 4-3 يوم 31 أغسطس المنصرم بسبب حاجته للعلاج من مرض الالتهاب الرئوي.

Advertisements

وسيكون الظهور الرسمي الأول لساري علي مقاعد تبديل اليوفي، يوم 15 من الشهر الحالي، خلال لقاء فيورنتينا بالجولة الثالثة من الكالتشيو.

والجدير بالذكر أن ساري تولي مسئولية تدريب يوفنتوس الصيف الحالي أتياً من تشيلسي الإنجليزي بعد موسم يتيم قضاه مع البلوز، حقق خلالها التتويج بلقب الدوري الأوروبي “يوروباليج”.