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لاعب وسط أندرلخت البلجيكى يقترب من الأهلى بتوصية من فايلر

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ذكرت تقارير صحفية بلجيكية أن النادي الأهلي دخل في اتصالات مع الفرنسي أدريان تريبيل لاعب خط وسط أندرلخت البلجيكي، لتعزيز صفوف المارد الأحمر بناءا علي طلب من المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، وقد ذكر موقع “فوتبول كرانت” أن البلجيكي النادي الأهلي يريد التعاقد مع أدريان تريبيل خاصة بعد تولي مهمة تدريب النادي فايلر، وهو ما جعل ملف التعاقدات في القلعة الحمراء مفتوحاًُ ولم ينتهي حتي الآن.

ويذكر أن القيد المحلي في مصر مازال مستمر حتي يوم 17 من الشهر الحالي، وهو ما يعطي الإدارة الحمراء فرصة لإبرام صفقات جديدة.

وانتقل اللاعب لصفوف ستاندرلياج  البلجيكي في 2014، في صفقة انتقال حر، وشارك مع الفريق في 106 مباريات، أحرز خلالهم 9 أهداف، قبل أن ينتقل في يناير 2017 إلي أندرلخت، مقابل 5 ملايين يورو، ولعب معه 87 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف،  وتوج بلقبي الدوري والسوبر البلجيكي.

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