الرجاء المغربي يخطط للإطاحة بمدافع الأهلي السابق

ذكرت تقارير صحفية مغربية، عن رغبة نادي الرجاء المغربي، في إنهاء عقد المدافع المالي ساليف كوليبالى، بسبب سوء تواضع مستوي اللاعب، ووفقاً لصحيفة “المنتخب” المغربية، فإنه من المترجح أن يتم فسخ العقد اللاعب مع الرجاء، وخلال الساعات القليلة القادمة، نظرا لسوء مستواه الذي ظهر عليه مع النادي.

وكانت نفس الصحيفة قد نشرت تقريرا سابقا، أكدت فيه علي أن ساليف كوليبالي ظهر بمستوى ضعيف خلال مشاركته في اللقاءات الودية لفريق الرجاء البيضاوي، ويعانى من البطء في اللعب وغياب الانسجام مع بقية لاعبي الفريق، ليتساءل الجمهور الرجاوي عن جدوى التعاقد مع اللاعب.

وتابعت الصحيفة أن جماهير الرجاء البيضاوي تخاف من تكرار سيناريو التعاقد مع اللاعبين أصحاب المستويات المتوسطة الذين ارتدوا قميص الفريق علي مدار السنوات الماضية ولم يقدموا الإضافة المطلوبة للفريق، وأعلن نادى الرجاء المغربي في مايو المنصرم التعاقد مع المدافع المالي ساليف كوليبالى لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر.