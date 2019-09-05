5 لاعبين مهددين بالرحيل المجاني عن يوفنتوس الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية، عن لاعبي يوفنتوس الإيطالي المهددين بالمغادرة مجاناً عن صفوف السيدة العجوز خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة يونيو 2020، وكان نادي يوفنتوس الإيطالي قد جلب عدة صفقات في انتقالات الصيف المنصرم حيث قام بضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت في صفقة تاريخية من نادي أياكس أمستردام الهولندي، والفرنسي أدريان رابيو في صفقة مجانية والويلزي أرون رامسي في صفقة مجانية أيضاً وبعض الصفقات الأخري.

وأوضحت صحيفة “توتو سبورت”الإيطالية، إن هناك خمسة لاعبين في يوفنتوس سينتهي عقودهم في الصيف القادم، وسيتعين علي البيانكونيري اتخاذ قراراً صارماً بشأن مستقبلهم، أما بالموافقة لهم بالرحيل مجاناً أو التجديد لهم.

واللاعبين هم جيانلويجي بوفون، وجورجيو كيليني، وخوان كوادرادو، وكارلو بينسوجليو، وبليز ماتويدي هو الذي لديه خيار التجديد حتي عام 2021.