جاريث بيل يغيب عن ريال مدريد أمام ليفانتى للإيقاف رسميا

تأكد غياب النجم الويلزى جاريث بيل، عن صفوف فريق ريال مدريد، خلال مباراة ليفانتى، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، والمقرر لها السبت 14 من الشهر الجاري، بداعي الإيقاف، وكان بيل قد حصل علي البطاقة الحمراء، خلال لقاء ريال مدريد الأخير، أمام مضيفه فريق فياريال، والتي انتهت بنتيجة 2 – 2، وسجل النفاثة الويلزية هدفي المرنجي في المباراة.

نشرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن طلب ريال مدريد، بإلغاء البطاقة الصفراء الثانية، خلال لقاء فياريال، قد تم الرد عليه بالرفض من الاتحاد الإسباني، وبذلك سيتم إيقافه لمدة مباراة واحدة.

كما أمر الاتحاد الإسباني، النادي الملكي بدفع مبلغ 350 يورو، بجانب 600 يورو علي جاريث بيل، ولدي ريال مدريد 5 نقاط، ويحتل بهم المركز الخامس، بجدول ترتيب الليجا، الذي يتصدره فريق أتلتيكو مدريد برصيد 9 نقاط.