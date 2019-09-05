تعرف على ترتيب قائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة في ظل غياب...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز في مصر والعالم أجمع، من محبي الليجا الأسبانية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز، التي يهتم الملايين من محبي الكرة العالمية في معرفتها، فالدوري الأسباني يحظي بمتابعة كبيرة في العالم أجمع، لأنه من الدوريات الخمس الكبرى على مستوى العالم، ويضم أفضل اللاعبين في العالم وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي.
يضم الدوري الأسباني الممتاز عدد 20 فريق يلعب كل فريق 38 مباراة في الموسم، وكان الدوري الأسباني قد أنطلق عام 1929 ميلادي، وكان وقتها يتكون من عشرة فرق فقط وحصل برشلونة على أول لقب للدوري الأسباني 1929.
ترتيب قائمة هدافي الدوري الأسباني بعد نهاية الجولة الثالثة
|الترتيب
|أسم اللاعب
|أسم النادي
|عدد الأهداف
|1
|جيرارد مورينو
|فياريال
|3
|2
|لورين مورون
|ريال بيتيس
|3
|3
|داني باريخو
|فالينسيا
|2
|4
|جاريث بيل
|ريال مدريد
|2
|5
|كريم بنزيما
|ريال مدريد
|2
|6
|أنطون جريزمان
|برشلونة
|2
|7
|نبيل فقير
|ريال بيتيس
|2
|8
|روبيرتو توريس
|أساسونا
|2
|9
|روجير مارتي
|ليفانتي
|2
|10
|موي جوميز
|فياريال
|2
قائمة أعظم هدافي الدوري الأسباني على مر التاريخ
- ليونيل ميسي : سجل 419 هدف في 453 مباراة في الفترة من عام 2004 حتى الآن.
- كريستيانو رونالدو :سجل 311 هدف في 292 مباراة في الفترة من 2009 حتى عام 2018.
- تيلمو زارا : سجل 251 هدف في 278 مباراة في الفترة من 1940 حتى 1955.
- هوغو سانشيز : سجل 234 هدف في 347 مباراة في الفترة من 1981 حتى 1994.
- راؤول جونزاليس : سجل 228 هدف في 550 هدف في الفترة من 1994 حتى 2010 .