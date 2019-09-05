نتيجة مباراة السودان وتشاد في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2022

نتيجة مباراة السودان وتشاد اليوم في تصفيات كأس العالم قارة أفريقيا، فاز منتخب السودان خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على مستضيفه منتخب تشاد اليوم الخميس في ذهاب الدور التمهيدي الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة كأس العالم.

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وـتأتي القنوات المفتوحة لمباراة السودان وتشاد اليوم على رأس الأهتمامات، حيث أن اللقاء سيبث أون لاين من خلال الموقع الرسمي للفيفا والقناة الرسمية للأتحاد الدولي عبر الإنترنت في سابقة هي الأولى من نوعها.2.

تبدأ اليوم المرحلة الأولى من مباريات التصفيات التمهيدية لقارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقبلة في دولة قطر الشقيقة، ويدير الحكم الدولي الغيني ، بانجالي كوناتي اللقاء تحكيماً اليوم، والمقرر أن يبدأ في الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم على ملعب أدريسا محمد أويا بالعاصمة التشادية وسط حضور جماهيري يقدر بحوالي 30 ألف مشجع.

ويلعب منتخبا السودان وتشاد يلا شوت مباراتي ذهاب وأياب يتأهل الفائز منهما إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة المجموعات، وهي مرحلة يشارك فيها 40 منتخب أفريقيا يتم تقسيمهم على 10 مجموعات، ويتأهل أول كل مجموعة فقط للمرحلة النهائية من التصفيات والتي تقام على نظام مباراتين ذهاب وأياب، وهو نظام شبيه بنظام تصفيات كأس العالم 2014 الأفريقية.