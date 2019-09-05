يوفنتوس يتمسك بضم راكيتيتش في انتقالات يناير

كشف فريق يوفنتوس الإيطالي أنه يريد التفاوض مجدداًً مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة، وينتظر اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وانتهي الأمر بالدولي الكرواتى إلي الاستمرار في برشلونة بعد أن رفض النادي الكتالوني عرضاً من يوفنتوس لاستبداله بفيديريكو بيرنارديسكى، وكشفت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن الكرواتى راكيتيتش يملك اتفاق مسبق علي الشروط الشخصية مع البيانكونيرى وما زال يريد الطرفان في إتمام الصفقة في انتقالات يناير 2020.

وأكدت الصحيفة أن الأمر الذي قد يجعل راكيتيتش يوافق عل الانتقال إلي يوفنتوس، هو فقدان مكانه الأساسي بتشكيل البارسا لصالح فرانكي دي يونج وأرثر ميلو، واختتمت الصحيفة تقريرها مشيرة إلي أن الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط مثالي لأسلوب الضغط العالي، الذي يستمر ماوريسيو سارى بتنفيذه في طريقة لعبه مع يوفنتوس الإيطالي.