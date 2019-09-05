يوفنتوس يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى مانشستر يونايتد

يريد نادي يوفنتوس الإيطالي توجيه ضربة موجعة إلي نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتعاقد مع 3 لاعبين مجاناً خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، نقلا عن “ديلى ميل” الإنجليزية، أن يوفنتوس يريد بالفعل للتوقيع مع العديد من اللاعبين مجاناً بعد الانتهاء من عقودهم مع أنديتهم، وأبرزهم ثلاثي مانشستر يونايتد: دافيد دي خيا، إريك بايلي، ونيمانيا ماتيتش.

وتابعت الصحيفة أن يوفنتوس نجح في جلب صفقات قوية في السنوات الأخيرة مجاناً، وأبرزهم: إيمرى كان، آرون رامسي، دانى ألفيس، بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة إلي أن دي خيا لا يريد التجديد مع مانشستر يونايتد وأغلق الباب أمام رحيله إلي ريال مدريد وباريس سان جيرمان بعد الصفقة التبادلية بينهما مؤخرا، لذا يبقي يوفنتوس هو الأقرب الذي يسعى للتعاقد معه.