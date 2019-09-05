الاتحاد البرازيلي ضد بقاء نيمار في باريس سان جيرمان

انتشرت حالة من الاستياء علي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بسبب فشل عملية انتقال نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلي برشلونة مجدداً خلال الميركاتو الصيفي المنتهي، كما أشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية إلي أنه علي الرغم من أن الاتحاد البرازيلي يتحدث بنفسه عن أزمة نيمار وباريس سان جيرمان، بعدما عبر اللاعب مرارًا وتكرارًا عن إرادته في الرحيل خلال الصيف المنتهى، من أجل العودة لبرشلونة، إلا أنهم كانوا يرجحون رحيله للبارسا.

وتابعت الصحيفة أن الاتحاد البرازيلي يشعر بأن استمرار نيمار دا سيلفا، رغم غضبه ورغبته في الرحيل، يتعارض مع مصالح المنتخب، خاصة قبل المرحلة المهمة للسامبا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بجانب بطولة كوبا أمريكا، المقرر إقامتها الصيف القادم.

وكان المنتخب البرازيلي قد دخل في حالة من التوتر مع النادي الفرنسي، بعدما تعرض نيمار للإصابة في مارس 2018 المنصرم، قبل أشهر قليلة من بداية بطولة كأس العالم، وقرر نيمار علاج إصابته مع الفريق الطبي للسامبا، وهو ما أغضب سان جيرمان وأحدث شرخًا في علاقة النادي بالاتحاد البرازيلي.