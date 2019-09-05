منتخب نيجيريا يسعى لإقناع مهاجم تشيلسى للعب مع”النسور”

ذكرت تقارير صحفية، أن المنتخب النيجيري يستمر في إقناع مهاجم تشيلسي الشاب تامي أبراهام بالمشاركة في منتخب النسور في الفترة القادمة، وذلك بعد تألق اللاعب اللافت للنظر هذا الموسم.

وكشفت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أن منتخب نيجيريا وضع المسؤولية في أبراهام لتعويض اعتزال اللاعب أوديون إيجالو دولياً، بعد أن فاز بلقب هدف كأس أمم أفريقيا الأخيرة التى أحتضنتها مصر، بعد أن أحرز ابراهام 4 أهداف مع البلوز حتي الآن في الدوري الإنجليزي.

وتابعت الصحيفة إلي أنه علي الرغم من أن أبراهام للعب وديا مع منتخب إنجلترا في عام 2017 ضد نظيره الألماني، وبعدها بأسبوع أمام منتخب البرازيل إلا أنه يحق له اللعب لمنتخب نيجيريا لعدم مشاركته في أي لقاء رسمي مع منتخب الأسود الثلاثة.