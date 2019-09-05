تعرف على سبب رفض برشلونة ضم لوكا مورا في آخر لحظات ميركاتو الصيف

رفض نادي برشلونة الإسباني الحصول علي خدمات اللاعب لوكاس مورا نجم توتنهام الإنجليزي في آخر لحظات الميركاتو الصيفي المنتهي، ووفقاً لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية فإنه في إطار مسلسل الاتفاق مع نيمار خلال الميركاتو الصيفي المنتهي، تم عرض لوكا مورا علي إدارة ومسؤولي برشلونة لكن تم رفض الأمر من قبل الأخير.

وتابعت الصحيفة أن إدارة برشلونة رفضت التفاوض مع لوكاس مورا، بسبب تكلفة الانتقال التي ستجتاز الـ50 مليون يورو إضافة إلي الشكوك بشأن مجهودات اللاعب علي تقديم الإضافة القوية في كتيبة أرنستو فالفيردى.

وعمل لوكاس مورا دوراً كبيراً في وصول توتنهام إلي نهائي دوري أبطال أوروبا الذي هزم فيه أمام ليفربول بهدفين نظيفين، لكنه يواجه بداية موسم بطيئة مع النادي اللندني ويقاتل من أجل لعب دقائق معدودة.