رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة نهائي الكأس بحضور 20 ألف مشجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر الذي سيجمع الزمالك -حامل اللقب- مع بيراميدز.

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 20 ألف من الجماهير للمباراة النهائية لكأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي الكأس مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

وشهدت الأيام الماضية جدلًا حول مكان إقامة كأس مصر وإمكانية إقامته بحضور جماهيري قبل أن يتم حسم الموقف بشكل نهائي.