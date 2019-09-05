رئيس الزمالك: حضور الجمعية العمومية ضروري.. وفائض الميزانية 170 مليون جنيه

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم فتح جميع الأبواب بالنادي لمساعدة الأعضاء في مسألة الدخول والخروج، للتسجيل والتصويت في الجمعية العمومية للنادي اليوم.

وأضاف منصور أنه تم الاعتذار عن عدم استقبال الضيوف إلا بعد

الساعة التاسعة مساء بنهاية التصويت في اليوم الأول.. مطالبا جميع الأعضاء بالتسجيل والتصويت على بنود جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية للنادي.

كما أشار مرتضى منصور إلى أن

هناك فائضا كبيرا بالميزانية الخاصة بالنادي وصل إلى ١٧٠ مليون جنيه.. موضحا أنه سيتم تطبيق غرامة الـ ٣٠٠ جنيه على كل عضو لم يسجل في كشوفات التسجيل ولم يدلي بصوته في الجمعية، مشددا على أنه لا توجد نية لإلغاء هذه الغرامة لانها موجودة في لائحة النادي.