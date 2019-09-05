نظمت ادارة النشاط الرياضى بصيد الدقى لقاءً وديا مؤخرا مع نادى الكويت الكويتى بمشاركة جميع المراحل العمرية ضمن استعدادت فريق الجودو لبدء الموسم الرياضى الجديد . بمشاركة جميع المراحل العمرية ضمن استعدادت فريق الجودو لبدء الموسم الرياضى الجديد . ويشرف على الفريق كابتن عادل مصطفى المدير الفنى و ادارى هشام فوزى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصيد في لقاء ودي مع الكويت الكويتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.