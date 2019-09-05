وليد أزار : اعمل بإجتهاد مع الأهلي.. واحترم قرارات مدرب المغرب

أكد المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، إنه يقاتل بشكل دائم لقيادة الفريق الأحمر لتحقيق الإنتصارات.
وقال أزارو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب وبوركينا فاسو "أعمل بإجتهاد مع الأهلي وأحاول قيادته لتحقيق الإنتصارات، وأسعى للقيام بدوري كاملاً عن طريق تسجيلالأهداف".
وعن عودته لقائمة منتخب المغرب أشار "كنت أتمنى المشاركة مع منتخب بلادي في أمم افريقيا الأخيرة خاصة مع إقامتها في مصر، والكثيرين تساءلوا عن سبب غيابي، ولكني في النهاية أحترم قرارات
وواصل "أي لاعب يحلم أن يمثل منتخب بلاده في كأس افريقيا وكأس العالم، ولكني لم اتمكن من تحقيق ذلك بعد، وسأواصل العمل لتحقيق ذلك الأمر، والحصول على فرصتي كاملة".
وأردف "مصلحة المنتخب هي الأهم بكل تأكيد، فلا يهم أن أتواجد او لا بقدر ما يكون إنتصار المنتخب هو الأهم".
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