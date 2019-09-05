وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي جرين هيلز بالشروق

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الخميس نادي جرين هيلز بمدينة الشروق ضمن جولة تفقدية للمنشآت الرياضية .
والتقى الدكتور أشرف صبحي خلال الجولة برئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بحضور مسئولي الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة .
وشملت الجولة التفقدية لنادي جرين هيلزملاعب التنس ، وكرة السلة ، والكرة الطائرة ، وحمامات السباحة ، وصالة الألعاب الفردية ، وصالة اللياقة البدنية ، والمبنى الإداري للنادي .
وخلال الجولة أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمستوى المنشآتالرياضية لنادي جرين هيلز مشيراً إلى أنها إضافة قوية المنشآت الرياضية المصرية وستسهم بشكل فعال في إعداد أجيال من الابطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل الرياضية .
يذكر أن نادي جرين هيلز أشهرته وزارة الشباب والرياضة منذ ثلاثة أعوام على مساحة ٤٣ فدان ويشمل أكثر من ١٧ ملعب متنوع وحدائق للأطفال ومبنى اداري و٢حمام سباحة.
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