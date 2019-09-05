ناشئات بيلاروسيا للكرة الطائرة تفوز على تايلاند

فاز منتخب بيلاروسيا لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة على نظيره التايلاندي 3-2 فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس بالجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى ١٤ سبتمبر المقبل. الخميس بالجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى ١٤ سبتمبر المقبل. أقيمت المباراة بالصالة المغطاة رقم ٢ بمجمع الصالات بستاد القاهرة وجاءت نتائج الأشواط 19-25 و28-26 و20-25 و25-22 و15- 11 لصالح المنتخب البيلاروسى.

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