بعثة المقاولون تعود للقاهرة غدًا من كرواتيا

تعود بعثة المقاولون العرب، غدًا الجمعة إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر الخارجي بكرواتيا استعدادًا للموسم الكروي الجديد، والذي تخلله ٣ مباريات ودية خلاله، حيث تواجه المقاولون مع كل، القادسية الكويتي، و أرجيتزا السلوفيني، ولكوموتيف زغرب الكرواتي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون، تعادل في الودية الثالثة والأخيرة، أمس الأربعاء، مع نظيره لوكوموتيف زغرب الكرواتي، من دون أهداف خلال المعسكر الخارجي بكرواتيا قبل العودة للقاهرة، وحضر اللقاء السفير المصري في كرواتيا ، علي عمر سري، والذي حرص على التواصل مع المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة

نادي المقاولون ومتابعة البعثة منذ قدومها الأربعاء الماضي للاطمئنان عليهم.

ووجه المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، الشكر للسفير المصري بكرواتيا، علي عمر سري، على الدعم والحفاوة الكبيرة من جانب السفارة لبعثة الفريق خلال معسكرهم الحالي استعدادا للموسم الجديد.

وأشار المشرف العام على الكرة بالمقاولون، ورئيس البعثة في كرواتيا، أن المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، هو الداعم الأول لمسيرة الكرة بالنادي، وسبب نجاح إقامة المعسكر الخارجي، مؤكدا أنه دائم

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التواصل مع البعثة، حيث حرص على تهنئتهم بعد التعادل مع لوكومتيف زغرب الكرواتي أحد الفرق الكبري بالدوري الكرواتي والذي شارك في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وأضاف المهندس محمد عادل فتحي، أن المعسكر ناجح وأن اللاعبين والجهاز الفني، نجحوا بامتياز خلال مباريات الفريق والاستعداد للموسم، وأن أداء اللاعبين اتسم بالرجولة والندية وهو ما ظهر واضحا في مباراة بطل كرواتيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقق فوزا كبيرا على أرجيتزا السلوفيني بأربعة أهداف من دون رد، أحرزها محمد سالم هدفين، وهدف لكل من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلي في الودية الثانية للفريق خلال المعسكر.

وخاض الذئاب الودية الأولى في المعسكر السبت الماضي أمام القادسية الكويتي وانتهت بالتعادل السلبي.