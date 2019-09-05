وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد المصري للجودو

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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة بمكتبه عصر اليوم مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للجودو يرافقه مرزوق محمد نائب رئيس الاتحاد .
تناول اللقاء مناقشة استعدادات الاتحاد للبطولات التى سيشارك فيها الفترة القادمة وخصوصًا استعدادته لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل لاتحاد الجودو مشيرا أن الوزارة لم ولن تدخر جهدا في مساندة جميع الاتحادات الرياضية لتحقيق أفضل النتائج من أجل رفع العلم المصرى على منصات التتويج .
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الطفرة الحالية التي تشهدها الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية إنما هو نتاج اهتمام كبير من القيادة السياسية لدعم الحركة الرياضية حيث تعتبرها أمن قومي .
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الفترة القادمة هي مرحلة مهمة ودقيقة مؤكدا على ضرورة التزام وتناغم كافة أعضاء المنظومة الرياضية بالخطط والترتيبات المحددة لظهور مصر بمستوى متقدم ولائق خلال أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
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